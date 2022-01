Après une première offre de 3M d’euros qui n’a pas abouti, l’OL aurait légèrement augmenté le montant de celle-ci pour convaincre le Zénith de laisser partir Sardar Azmoun. Priorité absolue de ce mercato hivernal, l’OL propose désormais 4M d’euros pour récupérer l’attaquant iranien.

Sardar Azmoun plus proche que jamais de rejoindre l’Olympique Lyonnais ? Ce serait l’info du jour. Malgré une demande du Zénith de 5M d’euros pour son attaquant, le club russe pourrait finalement accepter de le laisser partir pour 4,5M d’euros. De son côté, l’OL augmente son offre, passant de 3 à 4M d’euros. L’iranien ne serait donc plus très loin de quitter la Russie pour la France, sachant que ce dernier a déjà donné son accord pour rejoindre le club rhodanien.

Une priorité pour l’OL depuis plus d’un mois, qui cherche à s’offrir les services de l’attaquant iranien, notamment nécessaires actuellement au vu des absences de Toko Ekambi et Slimani qui jouent la CAN.