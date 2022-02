L’Olympique Lyonnais attise de nombreuses convoitises. Après avoir reçu une offre de 40 millions d’euros pour Bruno Guimaraes, l’OL aurait reçu 60M€ en provenance de Premier League pour Lucas Paqueta.

Le mercato hivernal s’agite à l’Olympique Lyonnais. Récemment, les Gones ont reçu une offre de 40 millions d’euros en provenance de Newcastle pour Bruno Guimaraes. Une proposition que la direction lyonnaise aurait refusée tout comme une autre offre inattendue. Selon les informations de Stéphane Darmani, correspondant de Canal+ au Brésil, l’Olympique Lyonnais aurait reçu une offre de 60 millions d’euros d’une écurie du top 5 de Premier League pour Lucas Paqueta. Une tentative que le Brésilien, en commun accord avec les dirigeants rhodaniens, aurait déclinée pour poursuivre sa progression en Ligue 1.

Recruté en septembre 2020 pour 20 millions d’euros en provenance du Milan AC, Lucas Paqueta réalise une excellente saison sous les ordres de Peter Bosz. En 25 rencontres disputées toutes compétitions confondues, le Brésilien a inscrit 8 buts et délivré 4 passes décisives. Le vendre pour ce prix aurait pu être une excellente plus value pour la direction lyonnaise.