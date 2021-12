Selon les informations de Foot Mercato, le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais, a refusé une offre juteuse financièrement de Newcastle. Le brésilien ne souhaite pas quitter le Rhône pour le moment.

10 millions d’Euros par saison, c’est le montant que Lucas Paqueta a refusé selon les informations de Foot Mercato. Le milieu de terrain brésilien a refusé une offre mirobolante de la part de Newcastle, club le plus riche du monde depuis son rachat par un fonds Saoudien. Lucas Paqueta, qui est sous contrat jusqu’en juin 2025 avec l’Olympique Lyonnais, se sent en fait très bien à Lyon. S’il devait quitter le Groupama Stadium, ce ne serait que pour rejoindre un club plus huppé que l’Olympique Lyonnais en Europe. Le brésilien réalise un début de saison excellent avec 7 buts et 4 passes décisives en 21 rencontres toutes compétitions confondues.