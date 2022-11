Le Real Madrid donne des ailes. Au côté de champions, Aurélien Tchouaméni commence à rêver du Ballon d’Or.

Etincelant sous les couleurs de l’AS Monaco, qu’il a chèrement défendu pendant de nombreux mois, Aurélien Tchouaméni évolue désormais dans un tout autre monde, celui du Real Madrid. Entouré de stars auréolés de succès, le Français de 22 ans déborde d’ambitions et se met à rêver. Toujours plus haut, toujours plus loin, le milieu de terrain espère désormais être un jour candidat au Ballon d’Or.

«;Ça donne envie de se surpasser. Je pense que leur but est d’inspirer les plus jeunes générations. Quand je regarde l’écart d’âge que j’ai avec Karim, je pense qu’on a 12-13 ans d’écart, donc c’est énorme. C’est marrant parce que quand Karim a rapporté son Ballon d’Or pour être célébré, dans ma tête je me suis dit : « Le Bernabeu, il en a vu des Ballons d’Or, quand même !” Faire partie de la liste des 30 nommés ? Oui, j’ai un challenge avec mon père à ce sujet. C’est un objectif que je me fixe. À moi de le cocher le plus rapidement possible », a confié Aurélien Tchouaméni dans un entretien accordé à L’Equipe. Des déclarations qui pourraient bien lui jouer des tours alors que Paul Pogba, dernier français en date à avoir eu de tels propos, n’a jamais eu l’occasion de soulever ce trophée tant convoité.