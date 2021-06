Loic Nego, 30 ans, passé par les équipes de jeunes en Equipe de France et désormais international Hongrois a hâte de jouer contre ses anciens coéquipier.

Demain, l’Equipe de France affronte la Hongrie pour la deuxième journée de la phase de groupe de l’EFA Euro 2020. Loic Nego, formé au FC Nantes a porté le maillots de l’Equipe de France U16 à U20. Ce dernier s’attend à un match particulier contre les champions du monde 2018 : « Je ne sais pas le décrire… exceptionnel. Être sur le terrain contre la France… Il faudra jouer, je vais rentrer sur le terrain, il y aura de l’émotion, mais une fois le coup de sifflet donné on oublie, et je vais me battre jusqu’à la fin. »

Il retrouvera ses anciens coéquipier, Antoine Grizmann et WIssam Ben Yedder : « Griezmann, on a remporté le championnat d’Europe des U19 en 2010. Ce sera spécial de le revoir, se dire qu’on sera l’un contre l’autre. On était en chambre ensemble, tout le temps ensemble. On a de beaux souvenirs, vécu de belles choses. Ben Yedder, avec qui j’ai grandi, on vient de la même banlieue, on on se parle souvent. Il y aura des émotions, mais il faudra prendre du plaisir. »