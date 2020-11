Ce jeudi, les hommes de Patrick Vieira ont perdu leur troisième match de Ligue Europa sur la pelouse du Slavia Prague (2-3). Il faudra faire mieux au retour, dans trois semaines.

Après une lourde défaite chez les Allemands de Leverkusen (6-2) lors de la première journée, puis un sursaut contre la formation israélienne de Beer Sheva (1-0), les Aiglons n’ont pas réussi à enchaîner ce soir sur la pelouse du Slavia Prague. Malgré une nouvelle réalisation de l’ancien Lyonnais Amine Gouiri (33′), les Niçois sont rentré au vestiaire avec un but de retard sur leur adversaire. L’écart ne va pas évoluer en fin de rencontre, puisque Kuchta va inscrire son deuxième but de la soirée à la 71e minute de jeu et Dan Ndoye va doubler la mise pour Nice dans les arrêts de jeu.

La défense niçoise n’a pas rassuré pour le premier match sans Dante, victime d’une rupture des ligaments croisés. Les joueurs de Patrick Vieira ont disparu après la mi-temps et sont troisièmes du groupe C.

