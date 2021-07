Ce samedi Christophe Galtier et l’OGC Nice ont démarré leur préparation pour la saison prochaine. Un match face à Rodez qui s’est soldé par un match nul 1-1.

Officiellement entraineur de l’OGC Nice, Christophe Galtier a vue ses protégés concéder le match nul face à Rodez 1-1. Après la rencontre, l’ancien du LOSC a réagit ainsi.

« Ce que j’ai vu en première période, ce sont les prémices de ce que je veux voir. On a bien travaillé cette semaine et j’ai vu que les joueurs ont été très réceptifs et ont adhéré à ce que j’avais demandé à voir sur ce match, avec tous les principes qu’on a commencé à développer. C’était assez intéressant, a estimé le champion de France dans une vidéo diffusée par son club. Il y a beaucoup d’imperfections, mais il y avait déjà de la générosité, de l’application, de la détermination. »