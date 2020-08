Le club de la French Riviera a dévoilé ce jeudi ses nouveaux maillots pour la saison 2020-2021 de Ligue 1.

L’OGC Nice, qui jouera son premier match de la saison ce dimanche face au RC Lens (17h), a levé le voile sur ses nouveaux maillots. Le premier, que l’OGC Nice portera a domicile, reprend les bandes noires et rouges traditionnelles. Le maillot extérieur sera lui orné de blanc, rouge et noir, tandis que maillot third sera bleu et noir.