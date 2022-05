Considéré comme l’un des plus grands espoirs de la génération 2004 du centre de formation lillois, Badredine Bouanani devrait quitter le LOSC pour s’engager avec l’OGC Nice.

Âgé de 17 ans, Badredine Bouanani devrait quitter le LOSC dans les jours à venir. Après plus de 10 ans passés au centre de formation lillois, le jeune ailier devrait rejoindre l’OGC Nice pour y signer son premier contrat professionnel. Un départ annoncé par le journaliste Yassine Bouali et confirmé par LePetitLillois. L’international espoir français rejoint la lognue liste des départs chez les jeunes Dogues après ceux de Kévin Mercier (Bologne), Nathan Buayi-Kiala (Parme) et bien d’autres… Des conséquences directes de la gestion des jeunes controversées de Luis Campos.