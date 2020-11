Javier Bordas, ancien vice-président du FC Barcelone en charge des affaires sportives, a révélé les termes exacts de l’offre faite en PSG à l’été 2019 pour tenter de faire revenir Neymar.

C’est dans l’émission « El Partidazo » sur la Cadena Cope que l’ancien homme fort du Barça a fait ses révélations. « Nous avons offert 110 millions au PSG plus Todibo, Rakitic et Dembélé », a révélé Bordas. « Le PSG voulait 130 millions plus Todibo, Rakitic et Dembélé », a ajouté l’ancien directeur. « Neymar était à 20 millions d’euros de revenir », confesse-il ! Une somme qui va vous rappeler quelque chose : Neymar était prêt à l’ajouter de sa poche !… mais il n’a pas tenu parole. « Le père de Neymar a dit qu’il allait verser les 20 millions manquants mais en fin de compte, cela n’a pas été fait. »

C’est une incroyable révélation qui, si elle est avérée, en dit long sur la mauvaise volonté de plusieurs acteurs dans ce dossier. Le Barça qui a fait une offre au rabais. Neymar et son père qui ont feint de faire un sacrifice financier pour en réalité y renoncer. On ne saura peut-être jamais la réalité complète sur ces tracatations. Mais cette version de Javier Bordas est riche d’enseignements !