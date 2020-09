Dans leur antre d’Anfield, les Reds de Liverpool ont eu toutes les peines du monde à s’imposer face au promu, Leeds United (4-3), samedi lors de la 1ère journée de Premier League. Mais ils y sont finalement parvenus grâce à un triplé de Mohamed Salah.

Salah a ouvert la marque sur penalty dès la 4e minute, mais Harrison a rapidement égalisé d’un but somptueux en contre (12e). Van Dijk a redonné l’avantage aux Reds (20e), mais égalisation rapide une fois de plus, cette fois signée Bamford (30e). Liverpool reprend une troisième fois l’avantage par Salah (33e). Mais une fois encore, Leeds revient sur un enchaînement magnifique de Klich (66e). Et c’est finalement Salah qui délivre Liverpool en toute fin de match sur un nouveau penalty.

Liverpool, champion en titre avec un record de points établi la saison dernière, bousculé dès la première journée par le promu entraîné par Marcelo Bielsa : cette saison de Premier League s’annonce passionnante !

