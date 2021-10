Privé de temps de jeu par Pep Guardiola et peu à peu poussé vers la sortie par une concurrence de plus en plus rude et un renouvellement de l’effectif, Raheem Sterling est sur le départ. Annoncé avec insistance au FC Barcelone, l’Anglais pourrait faire son grand retour à Liverpool.

A 26 ans, Raheem Sterling n’est pas satisfait de sa situation a Manchester City. Avec l’arrivée de nombreuses recrues en attaque pour renouveler l’effectif, l’Anglais a peu à peu été poussé vers la sortie par Pep Guardiola qui ne le voit plus que comme un remplaçant de luxe. Son intention est donc de quitter les Citizens au plus vite afin de poursuivre sa carrière dans la peau d’un titulaire et de prétendre à une place importante en sélection chez les Three Lions. Annoncé avec insistance du côté du FC Barcelone ou encore au PSG, Raheem Sterling pourrait finalement rester en Angleterre et signer son grand retour à Liverpool. Une information qui nous vient tout droit de la presse britannique qui nous indique que les Reds devraient dégainer dès cet hiver afin de l’intégrer dans le groupe de Jürgen Klopp.