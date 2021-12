Pour pallier les absences de Salah et Mané pendant la CAN, Liverpool compte bien se servir dans les rangs des autres écuries de Premier League.

Jürgen Klopp et Liverpool envisagent depuis des mois de remanier leur ligne d’attaque. La signature de Diogo Jota en provenance de Wolverhampton en 2020 était le premier ajout dans cette lignée, mais avec les départs de Sadio Mané et Mohamed Salah pour la Coupe d’Afrique des Nations en janvier, le temps commence à presser.

Maintenant, selon le Liverpool Echo, les Reds lorgnent sur Raphinha de Leeds United et Jarrod Bowen de West Ham comme remplaçants potentiels du trio Mohamed Salah, Roberto Firmino et Sadio Mané, en fin de contrat le 30 juin 2023. Depuis des mois, il était acquis que le Brésilien serait le premier à partir. L’Égyptien est dans le doute, son renouvellement étant toujours en suspens, et le Sénégalais semble le mieux placé pour continuer. D’après les informations de la presse britannique, l’ancien Rennais pourrait coûter entre 40 et 50 millions d’euros, tandis que l’ailier des Hammers est évalué à « seulement » 35 millions d’euros. Affaire à suivre…