Libre à la fin de son contrat avec Fulham cet été, la pépite anglaise née au Portugal fait tourner la tête de l’Europe. Liverpool et le Barça étaient sur ses traces mais ce sont bien les Reds qui vont le signer. Selon les informations de Fabrizio Romano, les deux clubs anglais sont parvenus à un accord pour un transfert de 10M€. Un contrat de 5 ans attend le jeune anglais de 19 ans, qui va finir la saison en Championship à Fulham en prêt. Il dispute pour le moment une saison pleine et permet aux Cottagers d’être leader de la deuxième division anglaise. En effet, le jeune milieu de terrain dispute quasiment toutes les rencontres et est en plus décisif. Carvalho a inscrit 7 buts et délivré 4 passes décisives en 18 matchs de Championship.