Ibrahima Konaté n’en revient pas. Liverpool s’est qualifié ce mardi en finale de la Ligue des Champions. Le défenseur central français revient sur la rencontre pas du tout aisée.

Les Reds ont tremblé mais ont tenu. Menés 2-0 à la mi-temps par Villarreal, les Anglais ont trouvé les moyens de renverser la tendance en seconde période. Konaté raconte ce qui a fait la différence. « On a fait un mauvais début de match. Après, on est tombé sur une équipe de Villarreal qui a su mettre les ingrédients pour nous faire mal. Mais on n’était pas le vrai Liverpool. À la mi-temps, il y a eu une discussion avec le coach. En seconde mi-temps, on a mis plus d’intensité. On a su revenir et c’est un travail d’équipe. Je ne réalise pas. Vous n’allez pas me croire mais là je dois penser au prochain match. C’est impossible de rêver mieux. On est sur tous les tableaux. Maintenant, on a besoin de la récup car on est dans la dernière ligne droite« , indiqué le défenseur central de Liverpool, au micro de Canal Plus.

