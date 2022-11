Pour renforcer son milieu de terrain, Jürgen Klopp aurait des vues sur le capitaine lensois Seko Fofana.

Toujours en quête de renfort au milieu de terrain après le début de saison particulièrement compliqué de Liverpool, Jürgen Klopp a fait du jeune Jude Bellingham une priorité. Révélation du Borussia Dortmund l’an dernier, le jeune Anglais (19 ans) a pris du poids dans l’effectif cette saison et n’en finit plus d’empiler les buts. Après avoir perdu Erling Haaland au cours du dernier mercato estival, le BVB n’aura pas l’intention de brader sa pépite. Il faudra ainsi compter pas moins de 100 millions d’euros pour déloger Bellingham du championnat allemand.

Mais Liverpool n’est pas seul sur le dossier, et le Real Madrid aurait bien envie de faire de lui le successeur de Luka Modric dans l’entrejeu. Manchester City, Chelsea ou encore le Paris Saint-Germain seraient également sur le coup. Et pour anticiper un échec, Jürgen Klopp a déjà un plan B en tête : Seko Fofana. Sous contrat avec le RC Lens jusqu’en 2025 et estimé à environ 30 millions d’euros, l’Ivoirien de 27 ans aura tapé dans l’œil du tacticien allemand à en croire les informations du journaliste Ignazio Genuardi. Mais Liverpool est prévenu, les Nordistes ne lâcheront pas leur capitaine avant la fin de la saison. Affaire à suivre…