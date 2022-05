Dauphin de Manchester City avec un petit point de moins, Liverpool, malgré sa victoire face aux Wolves (3-1), n’est pas parvenu à briguer le titre en Premier League. Un « échec » qui n’empêche pas Jürgen Klopp de rendre hommage à son groupe.

« Vous ne pouvez pas faire plus que de donner le meilleur et c’est ce que les garçons ont encore fait. Nous avons poursuivi la meilleure équipe du monde jusqu’au bout. Nous allons reconstruire une équipe et recommencer. Je leur ai déjà dit 500 millions de fois, c’est le meilleur groupe que j’ai jamais eu. C’est une joie de venir travailler tous les matins. Nous avons besoin d’une base solide pour réagir aux défaites. Nous savons pourquoi nous n’avons pas réussi – nous avions besoin d’un peu plus de régularité dans la première moitié de la saison. Il y a de la place pour s’améliorer et nous allons travailler là-dessus. Si les gens de l’extérieur ne comprennent pas à quel point ce club est spécial, je ne peux pas les aider. Espérons que maintenant, nous obtiendrons notre troisième trophée de la saison », a confié Jürgen Klopp au micro de Sky Sports.