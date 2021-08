Avant de recruter cet été, Liverpool espère bien se débarrasser de cinq « indésirables ».

La saison dernière n’aura pas été de tout repos pour les Reds de Liverpool. Grâce notamment à un but incroyable du gardien Alisson, les hommes de Jürgen Klopp ont décroché sur le fil la troisième place de Premier League. Un bilan trop peu satisfaisant pour le champion d’Angleterre en 2019/20, qui espère revenir sur le devant de la scène cette année. Mais avant, Liverpool devra se renforcer pendant le mercato estival. Klopp souhaiterait notamment recruter un attaquant et un milieu de terrain, alors qu’en défense il pourra compter sur les retours de Virgil van Dijk et Joe Gomez.

Seul hic, Liverpool n’a pas d’argent et des joueurs devront quitter Anfield ce mois-ci avant de voir de nouvelles têtes rejoindre les rangs. D’après les informations d’ESPN, le club britannique aurait déjà placé 5 joueurs sur sa liste des indésirables. On y retrouve notamment le Suisse Xherdan Shaqiri – pisté par l’Olympique Lyonnais, Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberli, Loris Karius et le héros de la Ligue des champions 2018, Divock Origi. Cinq départs qui pourraient rapporter environ 80 millions d’euros. De quoi se faire plaisir cet été sur le marché des transferts.