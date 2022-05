Le cador de Premier League serait le dernier club susceptible d’offrir 80 millions d’euros à l’AS Monaco pour le transfert d’Aurélien Tchouaméni.

Révélation du championnat de Ligue 1 la saison dernière, Aurélien Tchouaméni est devenu un an plus tard le véritable patron du milieu de terrain monégasque. Auteur d’un doublé sensationnel vendredi dernier à Lille (2-1), le prodige de 22 ans permet à l’AS Monaco d’encore rêver d’une qualification directe en Ligue des champions. Mais les performances de Tchouaméni avec Monaco font également grimper sa cote sur le marché des transferts. Dans son édition du jour, Le Parisien fait le point sur sa situation à quelques semaines de l’ouverture du mercato.

Pisté par le Real Madrid, le Paris Saint-Germain et Liverpool, le Français a d’abord été estimé à 60 millions d’euros par son club. Un prix récemment revu à la hausse par Monaco, qui exige désormais la coquette somme de 80 millions d’euros à quiconque voudra s’attacher les services d’Aurélien Tchouaméni. Un montant colossal qui aurait refroidi les ardeurs du Real Madrid et du PSG à en croire les informations du Parisien. Reste à savoir si les Reds de Liverpool, seuls en course dans le dossier, se plieront aux exigences démentielles du club de la principauté. Affaire à suivre…