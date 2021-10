Les dirigeants de Liverpool auraient débuté cette semaine les négociations avec l’agent d’Erling Haaland en vue d’un transfert l’été prochain.

En manque de profondeur sur le plan offensif, Liverpool se retrouvera même démuni pendant la CAN, alors que Sadio Mané et Mohamed Salah seront respectivement en sélection du Sénégal et d’Égypte. Pourtant, la situation n’affole pas Jürgen Klopp, qui souhaite recruter un buteur… mais pour l’été 2022. D’après les informations du média 90min, les Reds auraient même débuté cette semaine les négociations avec Mino Raiola en vue d’un transfert d’Erling Haaland l’été prochain.

Un gros coup que Liverpool n’a pas l’intention de laisser passer. Comme ses concurrents, le club de la Mersey espère recruter le phénomène norvégien contre environ 75 millions d’euros, soit le montant de sa clause libératoire qui prendra effet cette saison. D’après certains médias, le prix de la clause pourrait même atteindre les 90 millions d’euros en fonction des performances du Cyborg de 21 ans. Reste à savoir si Liverpool aura les faveurs d’Erling Haaland l’été prochain, alors que des clubs comme Manchester City, Manchester United, le Barça, le Real Madrid et le PSG viendront également frapper à la porte du Borussia Dortmund.