L’emblématique entraîneur égyptien Hassan Shehata a évoqué pour la télévision égyptienne Sada El-Balad le parcours de Mohamed Salah en sélection. Et ce dernier n’a pas hésité à critiquer l’attaquant de Liverpool.

« Nous savons tous qu’il est l’une des stars du football mondial. Les récompenses et les titres qu’il a remportés et les buts qu’il a marqués lui donnent le droit d’être une star. Cependant, en sélection, Salah n’a rien obtenu. Cela devrait avoir un plus grand impact quand on joue pour l’équipe nationale.

Il n’a pas été au mieux de sa forme dans la plupart des matchs de l’Egypte. Salah ne peut pas choisir les joueurs de l’équipe nationale, mais il doit en parler aux officiels. Il doit aussi faire plus d’efforts. Les entraîneurs, en revanche, doivent trouver un moyen de donner à Salah un plus grand rôle sur le terrain. Ils doivent trouver des joueurs pour l’aider à se présenter », a conclu Hassan Shehata.