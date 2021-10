Avoir confiance en soi, la clé du succès ? Pour le joueur égyptien de Liverpool, ça ne fait aucun doute. Dans une interview accordée à Sky Sports, Mohamed Salah s’est montré sûr de lui.

« C’est toujours l’ambition d’être le meilleur joueur du monde. Je n’ai pas besoin de mentir. C’est quelque chose qui me pousse à travailler très dur et à essayer d’être la meilleure version de moi-même. Dans ma tête, je suis le meilleur joueur tout le temps. J’essaie d’avoir cette confiance dans ma tête. Peu importe si certaines personnes sont d’accord avec vous, d’autres non. », a-t-il déclaré.

À 29 ans, l’Egyptien met à profit cette façon de penser puisque le joueur de Liverpool a marqué 12 buts cette saison, en 11 rencontres toutes compétitions confondues.