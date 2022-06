Dean Saunders, ancienne gloire de Liverpool, a du mal à réaliser que Sadio Mane quittera les Reds pour le Bayern Munich. Ce dernier n’a d’ailleurs pas hésité à le faire savoir.

« Je n’arrive pas à croire que Mané va quitter Liverpool. Je ne sais pas comment c’est arrivé à ce point. Il a 30 ans et y a fait presque toute sa carrière. Au cours des six derniers mois, il a joué son meilleur football, il était imparable et le meilleur de l’équipe. Il marquera au Bayern. Ils gagnent chaque semaine 5-0, une seule équipe remporte la ligue. Ce n’est pas un défi.

Les années passeront et il aura gâché les plus belles années de sa vie de joueur. A la fin de la carrière, il dira : « Regarde ma mallette à trophées ». La médaille du championnat d’Allemagne sera sur le dos », a déclaré Saunders pour Talksport.