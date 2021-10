Sadio Mané, buteur lors de la large victoire, 5-0, de Liverpool sur la pelouse de Watford a inscrit le 100e buts de sa carrière en Premier League. Le Sénégalais devient le troisième joueur africain a atteindre ce cap symbolique.

Sadio Mané entre un peu plus dans l’histoire de la Premier League. L’attaquant de Liverpool a inscrit son centième but dans le championnat d’Angleterre lors de la victoire, 5-0, contre le promu Watford lors de la huitième journée de championnat. Le Sénégalais devient le troisième joueur africain de l’histoire a atteindre le cap symbolique des 100 buts en Premier League après son coéquipier Mohamed Salah, buteur également cet après-midi et l’illustre Didier Drogba.

Sadio Mané, qui est arrivé chez les Reds lors du mercato estival de 2016 a marqué 103 buts en 228 matchs avec Liverpool où il a notamment remporté la Premier League en 2020 et la Ligue des Champions en 2019.