En fin de contrat avec le Milan AC l’été prochain, Franck Kessié a attiré l’attention des plus grandes écuries de Premier League. Si cet été, Arsenal et Liverpool ont dégainé, le Milanais a refusé de quitte le club lombard mais les Reds reviennent à la charge.

Etincelant sous le maillot du Milan AC avec 13 buts et 4 passes décisives en Serie A la saison dernière, Franck Kessie attise l’intérêt des plus grands. En fin de contrat en juin 2022, ce dossier est une priorité pour le club lombard qui doit soit lui offrir une prolongation soit lui trouver une porte de sortie cet hiver. Déjà intéressé cet été, Liverpool reviendrait à la charge. Selon La Razon, les Reds n’ont toujours pas remplacé Geoginio Wijnaldum, exilé au Paris Saint-Germain et Jürgen Klopp est agacé par les blessures à répétition de Thiago Alcantara. Le Milanais résonne donc avec insistance du côté de Liverpool. Affaire à suivre…