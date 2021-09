A 29 ans, Dani Carvajal passe la plupart de son temps à l’infirmerie plutôt qu’à fouler les pelouses. Dans le besoin de renforcer son secteur offensif, le Real Madrid se tourne vers des valeurs sûres, vers Liverpool et son jeune joyau anglais : Trent Alexander-Arnold.

Affaiblit défensivement par le dernier mercato avec les départs successifs de Raphaël Varane et Sergio Ramos, le Real Madrid doit également faire avec les blessures récurrentes de Ferland Mendy et de Dani Carvajal. Le latéral espagnol de 29 ans vit un véritable cauchemar depuis plusieurs saisons avec des pépins physiques à répétition. Pour y pallier, la direction madrilène cherche à renforcer son secteur défensif. Selon El Nacional, le Real Madrid cherche un nouveau latéral droit et aurait dans le viseur du Trent Alexander-Arnold de Liverpool. Le jeune anglais de 22 ans est considéré comme intouchable par la direction des Reds qui refusent toutes les avances et offres des Madrilènes.

