Cet après-midi, Liverpool a officialisé la prolongation de contrat de Trent Alexander-Arnold sur le « long terme ».

Malgré une saison bien moins reluisante que la précédente, Trent Alexander-Arnold reste l’un des défenseurs latéraux de référence en Premier League. Ce vendredi, le joueur de 22 ans a d’ailleurs prolongé son contrat avec les Reds. « Je suis honoré d’avoir l’opportunité de montrer à quel point j’ai confiance en ce club en prolongeant. C’était une évidence pour moi », a-t-il confié dans un communiqué.

Formé à Liverpool, l’international anglais est déjà apparu 179 fois sous le maillot des Reds et a remporté le Championnat d’Angleterre, la Ligue des Champions, la Supercoupe d’Europe et la Coupe du Monde des clubs. Cet été, Alexander-Arnold avait dû renoncer à l’Euro 2021 à cause d’une blessure à une cuisse.