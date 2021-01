Champion d’Europe et champion d’Angleterre avec les Reds de Liverpool, Mohamed Salah semble avoir fait le tour de la question. Si ce dernier est prêt pour une prolongation, le club ne semble pas forcément pressé.

Si l’on en croit les informations de « Sky Sport », les Reds coachés par Jürgen Klopp ne semblent pas décidé à lui offrir une prolongation de contrat dans l’immédiat et pourrait même envisager de vendre la star de la sélection égyptienne lors du mercato estival dans quelques mois. Le média nous confirme que l’équipe de la Mersey aurait d’autres priorités pour l’avenir et notamment la prolongation de Georginio Wijnaldum qui est dans le viseur de nombreux clubs dont le FC Barcelone et son entraîneur Ronald Koeman.

Pour rappel, le buteur égyptien de 28 ans est encore sous contrat avec Liverpool jusqu’en juin 2023 et pourrait bien disputer sa dernière saison sur les rives de la Mersey. Affaire à suivre…