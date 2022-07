Après le départ de Sadio Mané, Liverpool pourrait perdre un autre membre de son trio légendaire : Roberto Firmino.

La page se tourne petit à petit à Liverpool. Malgré la prolongation de Mohamed Salah, les Reds ne devraient pas conserver Roberto Firmino. À un an de la fin de son contrat, le Brésilien n’est plus considéré comme un titulaire aux yeux de Klopp et pourrait être tenté par le fait d’aller voir ailleurs.

La presse britannique affirme néanmoins qu’il faudra débourser au moins 23 millions d’euros pour s’attacher les services de Firmino. La Juventus serait sur le coup.

