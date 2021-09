Accoutumé du fait, Liverpool est prêt à dégainer pour une révélation d’un club de Premier League d’un standing inférieur. Après Diego Jota, c’est désormais au tour de Jarrod Bowen. L’ailier anglais plaît tout particulièrement à Jürgen Klopp.

Arrivé à West Ham à l’hiver 2020, Jarrod Bowen a déjà impressionné en Premier League avec 9 buts et 9 passes décisives depuis ses débuts. L’ailier anglais de 24 ans attise l’intérêt des plus grands dont celui des Reds et plus particulièrement de Jürgen Klopp qui est à la recherche d’un nouveau joueur à intégrer dans la rotation en attaque. Selon Liverpool Echo, une offre serait en préparation pour le jeune joueur de West Ham estimé à 30 millions d’euros. La direction des Reds est prête à récidiver un recrutement similaire à celui de Diego Jota, il y a déjà plus d’un an.