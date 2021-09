Auteur d’un bel Euro 2020 avec la Belgique, le jeune Jérémy Doku pourrait bientôt faire l’objet d’une offre de la part de Liverpool.

Un an et demi à peine après son arrivée au Stade Rennais, le jeune Jérémy Doku pourrait déjà refaire sa valise. C’est en tout cas ce qu’annonce cette semaine le journal néerlandais Voetbal24 qui affirme que le club de Liverpool prépare une offre cet hiver pour l’ailier belge de 19 ans. Après avoir pisté Ismaïla Sarr et Raphinha, les Reds auraient jeté leur dévolu sur l’ancienne pépite d’Anderlecht, arrivé en Bretagne contre 26 millions d’euros la saison dernière.

Auteur de deux buts en Ligue 1 la saison dernière, Jérémy Doku s’est surtout illustré pendant l’Euro 2020 avec notamment un gros match face à l’Italie malgré l’élimination des Diables Rouges. Mais pour s’offrir Doku, Liverpool devra casser sa tirelire. Si sa valeur est aujourd’hui d’environ 26 millions d’euros (Transfermarkt), les dirigeants du Stade Rennais réclameraient au moins 45 millions d’euros pour le laisser filer lors du prochain mercato. Affaire à suivre…