Pisté depuis très longtemps par Chelsea, Jules Koundé pourrait finalement rejoindre Liverpool dès cet hiver.

En quête de renforts cet hiver pour combler son retard au classement avec Manchester City, Liverpool n’hésitera pas à sortir les grands moyens. Avant de dénicher le remplaçant de Sadio Mané et Mohamed Salah, tous les deux partis à la CAN pendant un mois, les Reds pourraient faire une folie en recrutant le défenseur le plus cher de l’histoire. D’après les informations d’El Nacional, le club aurait en effet pris la décision de déclencher la clause libératoire à 90 millions d’euros de Jules Koundé.

Pisté depuis de nombreux mois par les cadors de Premier League, le Français avait bien failli rejoindre Chelsea l’été dernier mais Séville a repoussé une offre des Blues d’environ 50 millions d’euros. À seulement 23 ans, l’ancien Bordelais s’est imposé comme l’un des tous meilleurs défenseurs de Liga et il pourrait encore franchir un palier. Reste à savoir si Liverpool passera bien à l’action cet hiver pour s’offrir le défenseur le plus cher de l’histoire – devant Harry Maguire, recruté pour 80 millions d’euros par Manchester United.