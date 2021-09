Fin du multiplex de Premier League ce samedi après-midi avec les résultats. Si Manchester City n’est pas parvenu à l’emporter face à Southampton, Arsenal s’impose à l’extérieur contre Burnley tout comme Liverpool et Watford.

A domicile, les Sky Blues n’ont pas réussi à l’emporter face aux Saints de Southampton qui ramène un très bon point de l’Etihad Stadium. Les partenaires de James Ward-Prowse se retrouvent 15e du championnat avec 4 unités, alors que Manchester City est deuxième avec 10 unités. Liverpool reste leader avec 4 victoires et un nul. Grâce à des buts de Sadio Mané (43e), Mohamed Salah (78e) et Naby Keita (89e), Liverpool a dominé Crystal Palace et continue sa marche en avant en Premier League. Les hommes de Patrick Vieira restent eux dans la deuxième partie du tableau en Angleterre (13e).

Les Gunners d’Arsenal se sont eux imposés par la plus petite des marges, à l’extérieur, contre Burnley (19e), avec un but du Norvégien Martin Odegaard (30e). Dans le même temps, Watford a battu à l’extérieur Norwich, le dernier du championnat, sur le score de 3-1. Ismaïla Sarr a marqué un doublé (63e, 80e), alors qu’Emmanuel Dennis a ouvert la marque (17e). Le Finlandais Teemu Pukki a marqué le seul but de Norwich.