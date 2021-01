Liverpool aurait déjà entamé les négociations avec Schalke 04 pour récupérer ce défenseur central de 24 ans dès le mois de janvier.

Depuis déjà plusieurs semaines, Jürgen Klopp est obligé de composer sans ses deux défenseurs centraux titulaires – Virgil van Dijk et Joe Gomez – tous les deux absents pendant au mois six mois. Et bien que le technicien allemand ait répété en conférence de presse ce week-end qu’il n’aurait pas besoin de renfort cet hiver, les informations des médias britanniques laissent penser le contraire.

D’après le Daily Telegraph, les Reds seraient déjà passé à la vitesse supérieure dans le dossier Ozan Kabak. Le défenseur central turc de 24 ans, déjà pisté par le champion d’Angleterre l’été dernier, pourrait débarquer sur les bords de la Mersey contre un chèque d’environ 35 à 45 millions d’euros. À moins que Liverpool ne profite de l’intérêt de Schalke 04 pour Divock Origi pour proposer un échange. Une affaire à suivre, puisque les Wolves de Wolverhampton souhaitent également récupérer l’attaquant belge cet hiver pour pallier l’absence du Mexicain Raul Jimenez, victime d’une fracture du crâne il y a quelques semaines.