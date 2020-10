Annoncé avec insistance du côté de Barcelone pour rejoindre son ancien sélectionneur Ronald Koeman, Georginio Wijnaldum est finalement resté à Liverpool.

L’explication est d’abord financière. Si le Barça comptait lâcher 12 millions pour s’offrir ses services, Liverpool réclamait plus plus : 17 millions au minimum. Or on sait à quel point le club catalan était près de ses sous cet été.

Par ailleurs, le Néerlandais était annoncé avec insistance du côté de Barcelone du fait du recrutement de Thiago Alcantara du côté des Reds. Mais dans l’esprit de Jürgen Klopp, le Brésilien de 29 ans n’est tout simplement pas du même niveau que Wijnaldum, qui a le même âge.

Sous contrat avec les Reds jusqu’en juin 2021, Wijnaldum pourra partir libre à l’issue de la saison. A moins qu’il se révèle au cours de la saison et se voit proposé un nouveau contrat sur les bords de la Mersey.