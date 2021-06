Arrivé en Angleterre lors du dernier mercato hivernal, Ozan Kabak va quitter les rives de la Mersey dès le 1er juillet 2021.

Une information confirmée par le site officiel des Reds de Liverpool via un communiqué publié ce jour. Le champion d’Angleterre 2020 n’a donc pas décidé de lever l’option d’achat estimée à 20 millions d’euros. Il a même publié un message de remerciements sur les réseaux sociaux. « Chère famille de Liverpool, je tiens à vous remercier pour la compassion et le soutien dont vous avez fait preuve à mon égard, depuis le jour de mon arrivée. Je pense que l’expérience que j’ai acquise au cours de mon séjour de quatre mois ici a été très importante. J’ai beaucoup appris de mon manager Jürgen Klopp et de tous mes coéquipiers et j’ai été fier de faire partie de cette famille spéciale. Je me souviendrai toujours de mes jours ici à Liverpool avec beaucoup de bonheur et de la chanson spéciale que vous m’avez gentiment offerte. YNWA ».