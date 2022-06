Dans une interview accordée à France Football, Mohamed Salah, attaquant de Liverpool, a affirmé qu’il n’y avait aucun rivalité avec son coéquipier Sadio Mané. L’Égypte explique même que les deux hommes entretienne une belle relation.

Mohamed Salah et Sadio Mané font les beaux jours de Liverpool. Alors que le duo ne cesse de marquer l’histoire des Reds et de la Premier League, certains observateurs ont annoncé une rivalité entre les deux hommes notamment après la finale de la Coupe d’Afrique des Nations et le barrage qualificatif au Mondial 2022 entre l’Égypte et le Sénégal. Les deux matchs ont été remportés par Sadio Mané et les lions de la teranga. Dans une interview accordée à France Football, Mohamed Salah a affirmé qu’il n’y avait aucun rivalité avec son coéquipier.

« On parle de rivalité entre nous, d’égoïsme, je suis en total désaccord. Je ne sais pas d’où ça vient… J’ai une belle relation avec Sadio, nous échangeons normalement et sommes assis côte à côte dans le vestiaire. Notre intérêt est que Liverpool gagne tous les matchs, donc nous nous efforçons de nous passer le ballon pour inscrire le plus de buts possibles. Cherchez un joueur de mon profil en Premier League, vous n’en trouverez aucun qui adresse autant de passes décisives que moi », a clamé le Pharaon dans les colonnes du magazine France Football.