Toujours à la recherche de défenseurs pour pallier les blessures de Virgil van Dijk et Joe Gomez, Liverpool aurait déjà abandonné la piste Sergio Ramos, libre de tout contrat l’été prochain.

En fin de contrat avec le Real Madrid l’été prochain, Sergio Ramos n’a toujours pas trouvé de terrain d’entente avec son club pour prolonger. Le capitaine de 34 ans réclamerait une augmentation de salaire que le club n’est pas en mesure de lui offrir. Un couac qui pourrait faire les affaires d’autres cadors européens, toujours attentifs à la situation de l’Espagnol.

Mais à en croire l’ancien joueur des Reds, Steve Nicol, Liverpool ne ferait pas partie de cette liste de prétendants. Même si Jürgen Klopp doit faire aux graves blessures de Virgil van Dijk et Joe Gomez, il ne doit pas se résoudre à recruter un vétéran d’après Steve Nicol, en tout cas, « cela dépend de son désespoir », a-t-il confié au micro d’ESPN. « Je ne veux pas avoir l’air méchant mais cela dépend de leur désespoir. Écoutez-moi, si van Dijk rechute et s’absente plus longtemps, si Joe Gomez ne va toujours pas bien, Liverpool va devoir recruter. Quelqu’un comme Upamecano, 21 ans, que vous allez avoir pendant une décennie. C’est une option très intéressante. Mais si vous ne pouvez pas le signer, alors il faut commencer à parcourir la liste. De toute évidence, il faut quelqu’un de jeune, qui jouera pendant longtemps et il faut éviter les plus anciens à moins de n’avoir plus le choix. »

En ce qui concerne le cas particulier de Sergio Ramos, son opinion est déjà tranché : « S’ils recrutent Sergio Ramos, ce ne serait que pour quelques saisons. Je trouve qu’il est un peu sur le déclin. Mais ce ne serait pas la pire signature de l’histoire, il ferait largement le job ».