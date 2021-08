L’entraîneur de l’équipe de Premier League évoque le mercato et notamment le fait que Liverpool n’ait pas beaucoup bougé depuis le début. Ça ne l’inquiète pas plus que ça.

« Passons en revue l’équipe. Voulez-vous acheter un nouveau latéral ? Un nouveau gardien de but ? Nous avons déjà de bons joueurs à ce niveau. Au milieu de terrain, nous avons des joueurs avec beaucoup d’expérience, comme Thiago, Fabinho, Henderson, Alex Oxlade-Chamberlain et Naby Keita. […] En outre, nous avons de jeunes garçons passionnants en Harvey Elliott et Curtis Jones. En attaque, nous avons Sadio Mané, Roberto Firmino, Mohamed Salah, Diogo Jota, Xherdan Shaqiri, Takumi Minamino et Divock Origi. » A-t-il indiqué à propos du mercato du club de la Mersey. Pour rappel, Ibrahima Konaté est la seule recrue estivale.