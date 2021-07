Ismaila Sarr, un des hommes clés de l’effectif de Watford a grandement contribué au retour du club anglais en Premier League cette saison. Et sa cote sur le marché est grimpé en flèche.

Auteur de 13 buts et 4 passes décisives en championnat la saison dernière, l’ailier sénégalais est dans le viseur de plusieurs clubs, dont Liverpool. Les Reds, qui se sont déjà intéressés à l’ancien Rennais par le passé ne l’ont pas oublié. Selon 90 min, Liverpool et plus particulièrement son entraîneur Jurgen Klopp sont emballés par le joueur. Désireux de se séparer d’Origi et Shaqiri, ils auront besoin de renforts en attaque, pour combler les trous. Ainsi donc, les Reds sont prêts à offrir 40 millions d’euros à Watford, pour s’offrir Ismaïla Sarr. Affaire à suivre…

Africa Top Sports