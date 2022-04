Objectif annoncé de Liverpool, Mohamed Salah refuse de prolonger. L’Egyptien ne veut pas entendre parler de négociations alors que les Reds ont des ambitions sportives démesurées.

« Je ne peux rien dire. J’ai déjà dit plusieurs fois ce que je voulais, mais je ne peux pas vraiment entrer dans le détail du contrat maintenant, car c’est une situation très sensible. Il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas à ce sujet. Je ne peux pas être égoïste et parler de ma situation parce que nous sommes dans la période la plus importante pour l’équipe, donc je dois juste parler de l’équipe, me concentrer sur ce qui va arriver à l’équipe, c’est la chose la plus importante. C’est tout ce que je peux dire. J’espère que nous serons plus optimistes et que nous verrons ce qui va se passer« , a déclaré Mohamed Salah dans des propos accordés à The Sun.