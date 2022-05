En fin de contrat en juin 2023, Mohamed Salah refuse systématiquement les offres de prolongation des Reds. Un avenir incertain à Liverpool qui le ronge de l’intérieur.

« C’est difficile de se concentrer. Je sais comment rester concentré. Mais c’est difficile. Il y a trop de distractions, trop de gens qui parlent de tout. L’équipe était bien pendant que j’étais à la CAN, mais ils m’ont demandé : « Combien de temps vas-tu rester là-bas ? Quand est-ce que tu reviens ? Je dois tourner la clé du côté de Liverpool, me concentrer sur l’équipe pour gagner les trophées pour lesquels nous nous battons cette saison. Mentalement, je dois être focalisé, concentré. Je sais ce que je veux, et à quel point je suis professionnel. Le plus important est de se concentrer sur l’équipe. Les dirigeants sont heureux, les coéquipiers aussi. Tout le monde est heureux, je suis heureux« , a avoué Mohamed Salah dans un entretien accordé à ESPN.