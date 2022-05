Dans une interview accordée à Four Four Two, Mohamed Salah, qui sera en fin de contrat en juin 2023 avec Liverpool, a évoqué son avenir. S’il souhaite toujours prolonger, l’Egyptien a mis la pression sur sa direction.

Mohamed Salah met la pression sur ses dirigeants. L’Egyptien, qui réalise une excellente saison avec saison, est actuellement en discussions pour prolonger son contrat qui expirera en juin 2023. Si pour le moment aucun accord n’a été trouvé entre les différentes parties, le numéro 11 des Reds, n’exclût pas un départ s’il n’arrive pas à se mettre d’accord avec les dirigeants des Reds.

« (Souhaitez-vous rester ?) Oui. Il me reste un an de contrat. Je pense que les fans savent ce que je veux, mais dans le contrat, tout ne tourne pas autour de l’argent. Donc, je ne peux pas vous dire exactement. (…) Ce club signifie beaucoup pour moi, j’ai apprécié mon football ici plus que partout ailleurs. J’ai tout donné au club et tout le monde l’a vu. J’ai eu beaucoup de moments incroyables ici, gagné des trophées collectifs et des trophées individuels. C’est comme une famille ici », a insisté le Pharaon auprès du média Four Four Two.

Depuis le début de la saison, Mohamed Salah a joué 45 matchs toutes compétitions confondues pour 30 buts et 14 passes décisives.