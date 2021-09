Gros choc à venir ce mercredi soir en Ligue des champions entre les Reds de Liverpool et le Milan AC. Un duel qui sent bon le passé quand les deux formations dominaient le football européen.

Pour cette affiche entre deux des clubs qui ont le plus remporter la Ligue des champions dans leur histoire, Jürgen Klopp devrait faire confiance à Mohamed Salah, Origi et Diogo Jota en pointe, alors que Alisson devrait occuper son poste dans le but avec une défense centrale Gomez, Joël Matip. Le club de la Mersey rencontre une écurie italienne qui occupe la tête de la Serie A après trois succès en autant de journées. En l’absence de Zlatan Ibrahimovic, c’est Ante Rebic qui devrait occuper l’attaque, alors qu’Olivier Giroud va sûrement débuter sur le banc.

Liverpool, la composition d’équipe officielle : Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Matip, Robertson; Henderson, Fabinho, Keita; Salah, Jota, Origi.

Milan AC, la composition d’équipe officielle : Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Rebic.