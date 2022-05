Auteur d’une très jolie saison, Sadio Mané se présente comme le principal concurrent de Benzema pour le prochain Ballon d’Or. Cependant, le Sénégalais ne fait pas de cette distinction une priorité…

« Comme je l’ai dit, je suis quelqu’un qui donne toujours la priorité au collectif. Si on me donne le choix entre le Ballon d’Or et la Ligue des Champions, je vais prendre la Ligue des Champions.

Je vais essayer de tout donner pour mon équipe. Après, pour le Ballon d’Or, si ça arrive c’est un bonus », a confié Mané au micro de beIN Sports.