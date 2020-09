Les médias anglais sont catégoriques : Antoine Griezmann ne restera pas au FC Barcelone. Selon eux, trois clubs de Premier League seraient particulièrement intéressés par son profil.

Le Français n’a pas réussi à se faire une place au sein de l’effectif catalan et n’a pas franchement convaincu ses dirigeants. Selon les informations des médias anglais et particulièrement du Daily Mail, Antoine Griezmann ne restera pas en Espagne. D’après les médias, plusieurs clubs de Premier League seraient néanmoins prêts à l’accueillir à savoir Liverpool, mais aussi Manchester United et Arsenal.