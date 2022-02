Sadio Mané à Liverpool est-ce de l’histoire ancienne ? Peut-être bien. Après ses derniers propos sur l’OM, le champion d’Afrique est sujet aux rumeurs.

D’après les informations de Goal, Sadio Mané pourrait bien décider d’aller voir ailleurs. Alors que sa dimension a explosé avec son sacre à la CAN avec le Sénégal, le joueur de Liverpool a enflammé la toile en faisant rêver tous les fans de l’OM. « Les Marseillais, faites un effort quand même. Mettez de l’argent et je viens ! Il faut payer le transfert et je viens », avait-il lâché sur le live de Pape Gueye.

Si ce transfert semble peu probable, ses envies de départ semblent elles bien réelles. Le média anglais affirme que le FC Barcelone pourrait-être la nouvelle maison de Sadio Mané. Faire à suivre.