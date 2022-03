Dans une interview accordée à France Football, Sadio Mané, attaquant de Liverpool, a confié son désir d’évoluer un jour dans la même équipe que Kylian Mbappé, attaquant du Paris Saint-Germain.

Une attaque de feu composée de Sadio Mané et Kylian Mbappé ? L’attaquant de Liverpool, qui a remporté la Coupe d’Afrique des Nations 2022 avec le Sénégal, a accordé une interview à France Football a évoqué un possible retour en France alors qu’il sera en fin de contrat dans un an mais aussi son envie d’évoluer sous le même maillot que l’attaquant du Paris Saint-Germain.

« Qu’est-ce que je peux vous répondre alors que je suis toujours sous contrat avec Liverpool et que je n’ai pas l’habitude de parler de ça dans les médias ? Que tout peut arriver dans le foot, par exemple. Ce serait une association exceptionnelle. Il n’a qu’à venir à Liverpool. Je suis sûr qu’il s’y plairait », a confié le champion d’Afrique.

Depuis le début de la saison, l’attaquant des Reds a joué 34 matchs toutes compétitions confondues pour 14 buts marqués. Sadio Mané aura également un grand défi dans les semaines à venir: permettre au Sénégal de se qualifier pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Les lions de la teranga seront opposés à l’Égypte d’un certain Mohamed Salah.