Pour Mohamed Salah, « l’essentiel est que Liverpool gagne la Premier League » cette saison.

De passage en conférence de presse ce vendredi, alors que Liverpool accueillera Tottenham demain soir (20h45) pour le compte de la 36e journée de Premier League, Mohamed Salah a évoqué la perspective du quadruplé. Un objectif qu’il estime réalisable, même si l’Egyptien donne la priorité au championnat.

« Je pense que Liverpool peut réaliser le quadruplé. Tout n’est pas entre nos mains, mais je pense que nous devons gagner nos matches en Premier League, et nous verrons si Manchester City perd des points ou pas. Je pense que nous devons simplement nous concentrer sur notre jeu. En Premier League, il faut attendre que City perde des points, mais je pense que c’est possible. Nous sommes ensemble depuis cinq ans pour la plupart d’entre nous. Certains joueurs depuis plus longtemps encore. Nous savons ce qu’il faut faire pour gagner, nous essayons simplement de nous donner à 100%. Nous devons nous concentrer sur chaque match. Lors du dernier match (face à Villarreal), nous étions menés 2-0 à l’extérieur et nous avons réussi à revenir. Donc, oui, je pense que nous avons cet état d’esprit qui nous permet de gagner n’importe quel trophée. L’essentiel est que l’équipe gagne la Premier League. J’espère que nous y arriverons, mais dans l’ensemble, je suis content de ce que l’équipe fait et de ce que je fais individuellement aussi. »