Dans le viseur des Reds cet été, le jeune Donyell Malen quittera bien le PSV Eindhoven au mercato.

Après une saison décevante du trio Mané-Salah-Firmino, Jürgen Klopp a bien l’intention de recruter un nouvel attaquant pour s’offrir plus de possibilités en Premier League et en Ligue des champions. Les Reds pistent notamment l’ancien Rennais Raphinha, qui pourrait quitter Leeds cet été contre un montant d’au moins 40 millions d’euros. Pas de quoi effrayer Liverpool, qui pourrait aligner autant d’argent pour sa deuxième option, Donyell Malen. Récemment éliminé de l’Euro avec les Pays-Bas, le buteur de 22 ans a tapé dans l’œil de Klopp après son énorme saison au PSV Eindhoven (19 buts, 8 passes décisives).

À en croire les informations de l’Express, Liverpool a déjà débuté les négociations avec le joueur et son entourage. Dans le même temps, l’entraîneur du PSV Roger Schmidt a confirmé au média NOS que sa pépite ne serait certainement plus en Eredivisie la saison prochaine. « C’est comme ça dans le football, surtout au PSV, nous perdons un ou deux bons joueurs chaque année. Il est clair pour moi depuis un certain temps que Donyell (Malen) et Denzel (Dumfries) sont susceptibles de partir. En fait, depuis l’été dernier je me dis ça, mais s’ils restent, c’est génial. Mais nous devons nous préparer à devoir jouer sans les deux la saison prochaine. »